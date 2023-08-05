لسه الحكاية مكملة.. الونش يحتفل بـ 7 سنوات مع الزمالك

شارك محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: “٧ سنوات داخل نادي الزمالك صاحب الفضل الكبير جدا في حياتي ولسه الحكاية مكملة”.

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية، وقرر الجهاز الفني للأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة 20 يوما.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وتعادل فريق الزمالك مع النصر السعودي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث ليودع البطولة، في حين ارتفع رصيد فريق النصر إلى 5 نقاط يحتل بهم وصافة المجموعة ويتأهل للدور التالي.