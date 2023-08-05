أول رد فعل من خالد بيبو بعد توليه منصب مدير الكرة بـ الأهلي

يبدأ خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي في الساعات المقبلة التجهيز لأول مهامه في منصبه قبل انطلاقة الموسم المقبل والتنسيق مع كولر المدير الفني للفريق بالقلعة الحمراء.

ونشر خالد بيبو عبر حسابه على "انستجرام" صورة له اثناء حصوله على دبلومة الإدارة الرياضية التي نظمها الاتحاد الدولي «فيفا» فى يونيو الماضي، نالت إعجاب متابعيه.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين السابق في منصب مدير الكرة بعد رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه في إطار إعداد المارد الأحمر كوادر جديدة للاستفادة من خبراتها في الفترة القادمة.



