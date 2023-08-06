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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

رمضان صبحي
رمضان صبحي

رمضان صبحي .. الاسم الذي لا يختلف على موهبته أحد، واللاعب الذي طالما احتل عناوين الأخبار بصفقة هي الأهم في تاريخ الكرة المصرية بعد انتقاله من النادي الأهلي إلى نادي بيراميدز.

رمضان صبحي الذي بحث عن الطموح في زي النادي الأزرق السماوي لم يجد ضالته، بل إنه خسر كثيرًا من جماهيريته التي اعتاد عليها ولم يكسب أي بطولة منذ انتقاله إلى بيراميدز بينما أحرز الأهلي في تلك الفترة أكثر من 10 بطولات ما بين قارية ومحلية.

رمضان صبحي لاعب جماهيري

اعتاد رمضان صبحي اللعب تحت أصوات الجماهير العاشقة لكنه لم يعتد اللعب تحت مدرجات ساكنة أو صافرات استهجان.

ويعاني رمضان صبحي من افقتاده الجماهيرية التي تربى عليها في النادي الأهلي، وهي أول الأسباب التي ربطت بين الأخبار المتداولة عن ندمه ومحاولته الرجوع للأهلي.

ومع استحالة عودة اللاعب لصفوف الأهلي، ثارت أنباء عن إمكانية توقيع اللاعب للنادي الجماهيري الآخر “الزمالك”.

أحسن لاعب في مصر 

فجر سالم محمد سالم، وكيل اللاعبين مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا في لقاء تلفزيوني على التلفزيون المصري، أن رمضان صبحي قد يتحرك من نادي بيراميدز باتجاه الزمالك.

وقال وكيل اللاعبين، إن الصفقة قد تُحسم خلال الفترة الحالية في الانتقالات الصيفية.

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وإذا تمت الصفقة وانتقل رمضان صبحي إلى الزمالك ستصبح أهم الصفقات الجماهيرية للنادي منذ سنوات نظرًا لم يتمتع به رمضان صبحي من شهرة وجماهيرية جارفة، وبذلك سيتحقق وعد مرتضى منصور بضم أحسن لاعب في مصر حيث يعتبر رمضان صبحي من أهم اللاعبين.

صورة مسربة لرمضان صبحي 

وتداولت مواقع السوشيال ميديا صورة بالأبيض والأسود قالوا عنها إنها من برومو تقديم نادي الزمالك لرمضان صبحي باعتباره صفقة الفريق القادمة.

وظهر رمضان صبحي في الصورة التي بدت وكأنها مقتطعة من كاميرا أثناء تصوير فيديو بالفعل.

صورة رمضان صبحي بقميص الزمالك 

لكن على الرغم من تداول الصورة بشكل كبير، لكن مصادر من الزمالك، قالت إن الصورة مفبركة والنادي لم يتعاقد مع رمضان صبحي.

التعليقات اعتبرت أن هذا النفي نوع من المراوغة من أجل إتمام الصفقة، لكن نادي الزمالك ونظيره بيراميدز لم يصرحا بشكل رسمي، مما يجعل الصورة في حكم “اللاشيء”.

 رمضان صبحي يعيش أياما صعبة 

وفي حديثه عن رمضان صبحي عبر برنامجه الإذاعي، قال الكابتن أحمد شوبير إن رمضان صبحي لديه حالة من الندم الشديد بسبب الرحيل من الأهلي، وخسارة فرصة حصد هذا الكم الكبير من الألقاب والبطولات بالقميص الأحمر.

وتابع "حال وصول عرض خارجي قوي لضم رمضان صبحي ستكون هناك موافقة من جانب النادي على خطوة بيعه، أما على المستوى المحلي فالأهلي حتى الآن أغلق الباب أمام رمضان صبحي، في حين لا يملك الزمالك القوة المالية لضمه".

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