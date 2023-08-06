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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

حسين الشحات والشيبي
حسين الشحات والشيبي

ما زالت أزمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات ومحمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز مستمرة، بعد أن صفعه على وجهه أمام الجميع، وبالرغم من اعتذار الشحات وصدور عقوبة ضده من قبل النادي الأهلي لم يتنازل الشيبي بلاغه.

الشحات والشيبي 

أزمة الشحات والشيبي

تستعد لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم لتحديد موعد نظر استئناف بيراميدز بشأن عقوبة حسين الشحات لاعب النادي عقب صفعه لمحمد الشيبي لاعب الفريق.

استئناف بيراميدز

وأرسل بيراميدز تظلما بشكل رسمي على عقوبة حسين الشحات لاعب النادي الأهلى التي صدرت من لجنة المسابقات برابطة الأندية .

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إصدار لجنة التظلمات قرارها بشأن استئناف بيراميدز .

ايقاف حسين الشحات

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة  عامر حسين إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين و تغريمه 20 ألف جنيه  للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

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مشاجرة حسين الشحات

ودخل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في اشتباكات مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد نهاية لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري وقام الشحات بالتعدي على الشيبي بعدما بدر منه بعد تسجيله هدفا في شباك الشناوي.

وحرص حسين الشحات لاعب الأهلي، على مصالحة محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الفريقين في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وبعض لاعبي الفريقين.

كما قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، توقيع غرامة مالية كبيرة تقدر بـ500 ألف جنيه على حسين الشحات، لاعب الفريق، بعدما بدر منه تجاه لاعب بيراميدز.

النادي الاهلي 

وعكة صحية لوالدة محمد الشيبي

وأكدت تقارير مغربية أن والدة محمد الشيبي تعرضت لوعكة صحية، عقب واقعة الصفع التي تعرض لها ابنها من قبل حسين الشحات، وترقد والدة اللاعب المغربي في هذه الأثناء بإحدى مصحات الدار البيضاء، بعد أزمة صحية ألمت بها بسبب خوفها على ابنها.

وتابعت الصحيفة بأن الشيبي لم يكن على علم بالوعكة الصحية لوالدته، كونها متواجدة تحت المراقبة الطبية.

هل حسين الشحات اعتدى على الشيبى بسبب جنسيته؟

واختتم القيعي، أنه يوجد سبب آخر للاعتداء وليس الجنسية، هما لاعبين حدث بينهما موقفا مؤسفا.

الشيبي رفض التنازل

وأفادت التقارير، بأن البعض حاول إقناع اللاعب بالتنازل عن القضية، إلا أن الشيبي تمسك باستكمال كافة الإجراءات القانونية.

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