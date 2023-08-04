حسين الشحات : اجازة معها فرحة كبيرة ونعود لنستكمل المشوار

احتفل حسين الشحات نجم النادي الأهلي، بانتهاء الموسم الجاري بعد الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس مصر والتأهل لنصف النهائي.



وكتب الشحات عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله نهايه موسم شاق وطويل ولكنه كان ممتعاً بتتويجات وبطولات تعرف طريقها دائماً للنادى الاهلى🦅 شكرا جماهير الاهلي العظيمة في كل مكان التي ورائنا دائما ، اجازة معها فرحة كبيرة ونعود لنستكمل المشوار ، معاك يا اهلي 🦅🥷🦅♥️".

وفاز الأهلي على المصري بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما أمس الخميس، باستاد برج العرب المقامة في ربع نهائي كأس مصر ليتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي كأس مصر.