طلب مارسيل كولر.. تعرف على سبب رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

‏جدل واسع على منصات السوشيال ميديا، بعد قرار مفاجئ من النادي الأهلي، برحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، وتعيين الكابتن خالد بيبو بدلاً منه، وتساءل رواد مواقع التواصل، عن سبب القرار خاصة في ظل ما اعتبروه نجاحات تحسب للكابتن سيد عبد الحفيظ مع الأهلي، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

سبب رحيل سيد عبد الحفيظ

‏وقال الناقد الرياضي "أشرف زوف"، إن رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ له عدة أسباب قد يكون طلبًا من المدير الفني مارسيل كولر، أو مشاكل الكابتن سيد عبد الحفيظ مع الحكام أو المشاحنات الذي دخل فيها مع مرتضى منصور وخلافه.