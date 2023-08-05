متمشيش | أحمد موسى يوجّه رسالة لـ سيد عبد الحفيظ .. شاهد

علق الإعلامي أحمد موسى، على رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيد عبد الحفيظ كان مدير كرة قوي".

وأضاف :" أهنئ خالد بيبو على توليه منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي وهو أحد هدافي النادي الأهلي وعلى مستوى عالي من الأخلاق وهو مهذب ".

وتابع" منصب مدير الكرة في النادي الأهلي مهم، ورحيل سيد عبد الحفيظ تسبب في زخم إعلامي كبير ".

وأكمل" الموسم الحالي الأفضل لسيد عبد الحفيظ لأن الأهلي حصل على كل البطولات"، مضيفا:" لازم سيد عبد الحفيظ ميمشيش زعلان ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" سيد عبد الحفيظ له تعليقات في بعض المواقف يحبها الجمهور"، مضيفا:" سيد عبد الحفيظ يخدم النادي الأهلي في أي مكان ".

