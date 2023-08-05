أزعجوا سيد عبد الحفيظ .. عقوبات بالسجن لهؤلاء

أعلن النادي الأهلي عن رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن منصبه في النادي وفور صدور البيان بدأت المناوشات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات سوشيال ميديا الإخوان وهناك بعض الصفحات شنت هجوما عنيفا على عبد الحفيظ وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات المصري.

ونص القانون علي أن جرائم النشر بقانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191 تكون عقوبتها الحبس والغرامة وتعتبر الاتهامات التي يمكن أن توجه لمرتادى مواقع التواصل الاجتماعي السب والقذف والتشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وخصوصية الغير ونشر الأخبار الكاذبة، مما يدخل فى نطاق جرائم النشر أو غيرها وتضع مرتكبها تحت طائلة القانون

كما تنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.