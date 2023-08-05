بعد قرار الرحيل : خالد بيومى يتغزل فى سيد عبد الحفيظ

وجه المحلل الرياضي خالد بيومي رسالة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بعد قرار الرحيل عن منصبه بـ النادي الأهلي.

وكتب بيومي فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "سيبقي سيد عبد الحفيظ من انجح مديري الكرة في العشرية الأخيرة سيد تولي ادارة الكرة في النادي في اخطر حقبة في تاريخ الكرة المصرية فنيا وماديا ومع ذالك نجح فيما فشلت فيه اندية كبيرة الاهلي هو سيد افريقيا مع سيد".

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تعيين خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين السابق في منصب مدير الكرة بعد رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه في إطار إعداد المارد الأحمر كوادر جديدة للاستفادة من خبراتها في الفترة القادمة.