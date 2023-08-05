عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيد عبد الحفيظ يحتل التريند.. وأحمد موسى يكشف تفاصيل قرار الإقالة| فيديو

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي يحتل التريند على تويتر مرة واتنين وتلاتة وأربعة منذ إقالته من منصبه أمس الجمعة، كمدير للكرة بالنادي الأهلي.


وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدير الكرة بالنادي الأهلي مركز قوة كبير وشغله من قبل حسن حمدي الذي كان أول من شغل المنصب. 

txt

متمشيش | أحمد موسى يوجّه رسالة لـ سيد عبد الحفيظ .. شاهد

txt

بعد رحيل سيد عبد الحفيظ .. طلب عاجل للخطيب من أحمد موسى | فيديو


وأوضح  أحمد موسى، أن الدنيا مقلوبة منذ الأمس على هذا القرار سواء مؤيد أو معارض، مشيرا إلى أن سيد عبد الحفيظ كان مدير كرة قوي في القلعة الحمراء.


وهنأ موسى، خالد بيبو على توليه المنصب وهو لاعب قوي ومن هدافي النادي الأهلي وعلى مستوى عالي من الأخلاق وقوي ومهذب، موضحا أن شخصيته مختلفة عن سيد عبد الحفيظ حتى في طريقة اللعب.


وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن منصب مدير الكرة في النادي الأهلي مهم ولذا حاز خبر إقالة سيد عبد الحفيظ زخم إعلامي كبير منذ الأمس. 


وأضاف أن العام الحالي هو أفضل موسم لسيد عبد الحفيظ وفاز بكل البطولات مع المارد الأحمر، وحقق 19 بطولة خلال تواجده في منصب مدير الكرة في النادي الأهلي.  


وقال إن عبد الحفيظ له تعليقات يحبها الجمهور في بعض المواقف، ويخدم النادي الأهلي في أي مكان داخل القلعة الحمراء، موضحا أنه لم يكن يعلم برحيله عن الأهلي بينما كولر يعلم منذ نحو أسبوعين. 


وأردف أحمد موسى أن النادي الأهلي أشاد إشادة كبيرة بسيد عبد الحفيظ في بيان الإقالة الذي صدر بالأمس، مشيرا إلى أن هناك علاقة قوية ووطيدة بين الخطيب وعبد الحفيظ. 


وقال أحمد موسى، تربطني علاقة قوية بالكابتن محمود الخطيب، وهو رجل دولة ولا يمكن لأحد أن يشكك فيه أبدًا، وأنا أعني ما أقوله على الهواء، فله التحية ونتمنى يصارح جماهير النادي الأهلي في أقرب وقت، لأن هناك جماهير زعلانة لحبها للكابتن سيد عبد الحفيظ.

 

بيراميدز هو منافس الأهلي في مصر حاليا


وأوضح أن بيراميدز هو منافس الأهلي في مصر حاليا وينفق كثيرا على تدعيم الفريق، والإنفاق كبير مثل مانشتسر سيتي، موضحا أن الناديين مملوكين للأشقاء في الإمارات، حيث يرغب الفريق المصري في المنافسة على الدوري هذا الموسم.


وواصل: نبدأ مرحلة جديدة في الإعلام الرياضي، ويجب تشجيع الفرق وملكمش علاقة بالآخرين ولا الفرق المنافسة، وحان وقت ضبط المنظومة الرياضية كاملة، وحان وقت عودة الجماهير، ولا نريد ضغوط أو سباب وشتائم.
وأشار موسى، أنه في الفترة المقبلة لن يتحمل أحد أي حد، وكل واحد يشيل شيلته، والعين على مصر في كل شيء بما فيها الرياضة، ونريد جمهور يشجع في انضباط تام.
 

سيد عبد الحفيظ أحمد موسى الأهلى تويتر القلعة الحمراء خالد بيبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

خالد الغندور يطالب كهربا بالاعتزال أو دفع غرامة الزمالك فورا

الرحيل للترشح | قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن الاستقالة الجماعية

مفاجأة فى رحيل سيد عبد الحفيظ.. القرار من مارس وكولر مصدوم

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

"كونا" تبرز تأكيد السيسي وبن زايد على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك

السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية

سعر الذهب عيار 21 اليوم 6-8-2023

النيابة العامة تتخذ إجراءات لتحديد المتسبب في حريق وزارة الأوقاف

أسعار تويوتا كامري الجديدة في الكويت

الرئيس الجزائري: زيارتي لفرنسا قائمة.. والبريكس القلب النابض لعدم الانحياز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ