بعد رحيل سيد عبد الحفيظ .. طلب عاجل للخطيب من أحمد موسى | فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محمود الخطيب رجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومحدش يقدر يشكك في محمود الخطيب ".

وأضاف :" أتمنى من محمود الخطيب أن يقوم بمصارحة جمهور النادي الأهلي بسبب التغييرات في النادي الأهلي والمناصب الإدارية وأبرزها منصب مدير الكرة ورحيل سيد عبد الحفيظ ".

وتابع موسى :" بيراميدز يقوم بمجموعة من التعاقدات الجديدة ويقومون بتكوين فريق قوي جدا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الزمالك لديه مشكلة في التعاقدات"، مضيفا:" على الأهلي الاستعداد جيدا للموسم المقبل ".