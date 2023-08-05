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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد المنعم يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلى | صورة

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

وجه محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لجماهير القلعة الحمراء بعد بنهاية الموسم الكروي، والذي شهد التتويج بالخماسية.

وكتب محمد عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "بشكر النادي الأهلي وجمهوره على السنة الجميلة دي".

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.

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محمد عبد المنعم جماهير الأهلي رسالة مؤثرة الأهلى

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