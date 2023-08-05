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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : الكهربا بتقطع في إسكندرية ساعة يوميا .. وهذا مطلب الأهالي

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محافظة الإسكندرية تشهد انقطاع في التيار الكهربائي بين ساعة وساعة ونصف بشكل يومي .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أهالي الإسكندرية يتواصلون معي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لماذا يتم انقطاع الكهرباء لمدة ساعة او ساعة ونصف في اليوم ؟، هذا هو سؤال أهالي الإسكندرية ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أماكن كثيرة في القاهرة لا تشهد حاليا انقطاع في التيار الكهربائي  خلال الأيام الماضية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أهالي الإسكندرية يطلبون اعتبارهم من المحافظات السياحية المستثناة من انقطاع  التيار الكهربائي"، مضيفا:" الإسكندرية بها ملايين المصطافين ".

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