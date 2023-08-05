أحمد موسى : الكهربا بتقطع في إسكندرية ساعة يوميا .. وهذا مطلب الأهالي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محافظة الإسكندرية تشهد انقطاع في التيار الكهربائي بين ساعة وساعة ونصف بشكل يومي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أهالي الإسكندرية يتواصلون معي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لماذا يتم انقطاع الكهرباء لمدة ساعة او ساعة ونصف في اليوم ؟، هذا هو سؤال أهالي الإسكندرية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أماكن كثيرة في القاهرة لا تشهد حاليا انقطاع في التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أهالي الإسكندرية يطلبون اعتبارهم من المحافظات السياحية المستثناة من انقطاع التيار الكهربائي"، مضيفا:" الإسكندرية بها ملايين المصطافين ".