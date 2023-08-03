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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: رغيف الخبز بـ 5 قروش رغم ارتفاع أسعار القمح.. ومفاجأة في قضية كهربا والزمالك| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

كنت بذاكر على جهاز الغسيل الكلوي.. نجاح طالبة ملهمة في الثانوية العامة

قالت الطالبة هدى رجب البيومى ، إنها أصيب بفشل كلوي بعمر 9 سنوات. 

 

وقف كهربا عن اللعب بسبب غرامة الزمالك .. محامي اللاعب يرد |فيديو

أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أن البعض يقول منذ شهر يناير، من العام الحالي، أن محمود كهربا، سيتم وقفه عن اللعب، وأنه خرج وأكد أن هذا الكلام غير صحيح.

 

لو مجموعك 60% أو أقل .. هذه الكليات يمكنك الالتحاق بها

قال الإعلامي رامي رضوان إن الحياة لا تظل وردية طوال الوقت، فبها مطبات ولكن يجب الاستمرار وعدم الاستسلام.

 

أحمد موسى: رغيف الخبز بـ 5 قروش رغم ارتفاع أسعار القمح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تتابع كل شيء، معلقًا :" والله العظيم الدولة عارفة كل شيء عن أي حد". 

 

عملت نسخة من مفتاح شقتي .. ولاء تنهار بالبكاء على الهواء

خصصت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، فقرة لعرض  قضية تتحدث عن خلاف كبير بين شقيقين  وزوجاتهم بمحافظة الدقهلية.

 

مفيش بلاغ رسمي.. محام حسين الشحات يكشف تطورات قضية الشيبي

أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، وحسين الشحات لاعب الأهلي، أنه يطالب بعدم نشر أي أشياء غير صحيحة عن واقعة حسين الشحات، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز. 

لجنة أولاد الأكابر بسوهاج.. أمر عاجل بشأن ما ينشر على السوشيال ميديا

كشف رفعت فياض، المتخصص في مجال التعليم، حقيقة حصول عدد من طلاب مدرسة في محافظة سوهاج على مجاميع كبيرة في امتحانات الثانوية العامة.

 

رد فعل حسني مبارك بعد أنباء غزو العراق للكويت؟.. سمير فرج يكشف الأسرار

أكد اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن الشعب المصري يحب الشعب الكويتي، منذ سنوات طويلة، وأن مواقف مصر مع الكويت معروفة.

ناجي فرج: الذهب انخفض أكثر من 700 جنيه بعد قرار إعفائه من الجمارك|فيديو

‏قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن المصريين من الشعوب التي تحب اقتناء الذهب وذلك منذ أيام الفراعنة، ومنذ توت عنخ آمون.

اخبار التوك شو أحمد موسى كهربا الزمالك القمح

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