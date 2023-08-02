عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وقف كهربا عن اللعب بسبب غرامة الزمالك .. محامي اللاعب يرد |فيديو

كهربا
كهربا

أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أن البعض يقول منذ شهر يناير، من العام الحالي، أن محمود كهربا، سيتم وقفه عن اللعب، وأنه خرج وأكد أن هذا الكلام غير صحيح.

txt

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

txt

الخميس.. محامي كهربا: 73 مليون جنيه قد تدخل خزينة الزمالك

وأوضح أن كهربا لن ولم يتم وقفه عن اللعب، وأن الفترة الماضية، أثبت كهربا، أنه صفقة القرن، وانه من الأفضل بالدوري المصري، معلقًا: "لو كهربا وقف لعب مين اللي هيدفع الأموال، والجمهور هيستمتع بمين".

وأشار إلى أن الجمهور كل مباراة، ينتظر محمود كهربا، وأنه يتلقى رسائل كثيرة، من الجمهور، لمعرفة مشاركة كهربا بالمباراة.

 

وكشف مفاجأة بشأن قضية غرامة كهربا لـ نادي الزمالك، وقال إن غدًا الخميس سيتم الانتهاء من هذه القضية، وهناك أخبار سعيد لـ جماهير الأهلي.

 ووجّه المحامي أشرف عبد العزيز بشرى سارة وطمأنينة لجمهور الأهلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بشأن ملف اللاعب محمود كهربا وتغريمه من نادي الزمالك، معلقا: «مطلوب من كهربا 2 مليون دولار و370 ألفا، بما يساوي 73 مليون جنيه ».

وعلق أشرف عبد العزيز قائلا: «نحن جاهزون لأي مفاجآت والقول الفصل في القضية غدًا، فقد يتم التأجيل أو دفع الغرامة للزمالك، والقضية منذ شهر يناير وفقا للوائح القانونية المعتبرة، وتعرضت للسباب والشتائم بسبب جملة «قابلوني في شهر أغسطس.. وكانت الجملة في شهر يناير».

وتابع: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا ولن يدفع دولارا واحدا في غرامة الزمالك، وسبب عدم دفع المبلغ الفترة الماضية أنه لم يكن يمتلك هذا الرقم في الماضي، والآن أصبح قادرا لأنه وصف بـ صفقة القرن وأصبح من نجوم الشباك في أفريقيا.

73 مليون جنيه قد تدخل خزينة الزمالك 
 

واستكمل محامي محمود كهربا: متواصل دائما مع المحامي علي التونسي بشأن القضية، وجلسة غدًا ستكون استماع بين الأطراف سواء كانت عن طريق الإيميلات أو برنامج زووم، وموعدها نهاية الغد الخميس، مواصلا: أقول لجمهور الأهلي متقلقوش، وأنه من الممكن أن تأجل القضية، أو يحصل الزمالك على الـ 73 مليون جنيه..

وبشأن موقف حسين الشحات، قال المحامي أشرف عبد العزيز: كنت أنتظر من محمد الشيبي الاعتذار للأهلي وجماهيره عما بدر منه من سباب ولعان، والجميع رأى مباراتي الدوري والسوبر، ونحن جميعا نعلم أنها مشادات ملاعب، وحتى الآن لم يتم إعلامنا بأي إجراء قانوني، والصلح تم بين اللاعبين على الهواء.

واختتم: أين اعتذار محمد الشيبي للاعبي الأهلي وجماهير النادي، لكن حق التقاضي متاح للجميع، وسنطلب الاستعانة بالفيديوهات وشهادة لاعبي الأهلي وبيراميدز وتقرير مراقب المباراة حال وصول دعوى قضائية ضد اللاعب، وأرى أن هناك استغلالا للقضية؛ نظرا لأن حسين الشحات من نجوم مصر حاليا.
 

كهربا محمود كهربا الزمالك نادي الزمالك غرامة كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

الصلح تم على الهواء.. آخر تطورات أزمة حسين الشحات والشيبي

بديل بطاقات التموين.. قرار عاجل بشأن تطبيق الكارت الموحد |هل تأجل طرحه؟

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

الأهلي يطالب كهربا بسداد غرامة الزمالك ومخطط آخر للاعب

فنانين مصر.. دعم كبير من الرئيس لأصحاب الحرف التراثية والمشروعات الصغيرة |تقرير

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

ترشيحاتنا

أمريكا تحسم الجدل بشأن استخدام القوة ضد الانقلابيين في النيجر

الشيبي غِلِط ولازم يعتذر .. مفاجأة لجماهير الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر

شديد العدوى .. إجراءات عاجلة من الصحة الجزائرية بعد انتشار هذا المرض

أحمد موسى: الإعلام الأمريكي يصف مطلق النار بمجلس الشيوخ بالمختل

ناجي فرج: الذهب انخفض أكثر من 700 جنيه بعد قرار إعفائه من الجمارك|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها مع ابنتها... سر طول شعر شيريهان

بعد إعلان ارتباطها رسميا.. صور مثيرة تبرز أنوثة وأناقة ندى الكامل

قُبلة على الخد .. إطلالات أثارت الجدل لـ حبيبة عمرو دياب

شاهد .. أبرز 3 إطلالات لـ سمية الخشاب تثير الجدل

فيديو

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

لا قطع للتيار بهذه الفترة | قرارات جديدة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ