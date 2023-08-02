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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محام كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

كهربا
كهربا

أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، أن محمود كهربا نجله، وجميع لاعبي الأهلي أبناء له.

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الخميس.. محامي كهربا: 73 مليون جنيه قد تدخل خزينة الزمالك

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أحمد موسى يعلن مفاجأة اليوم لجمهور الزمالك



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كهرباء لاعب شباك، وأن جماهير الأهلي نجوم كبار،أن مشكلة حسين الشحات، يتم استغلالها بعد توقيع الشحات لـ الأهلي.

 

 ووجه المحامي أشرف عبد العزيز بشرى سارة وطمأنينة لجمهور الأهلي، بشأن ملف اللاعب محمود كهربا وتغريمه من نادي الزمالك، معلقا: «مطلوب من كهربا 2 مليون دولار و370 ألفا، بما يساوي 73 مليون جنيه ».

 

قابلوني في شهر أغسطس

 

وعلق أشرف عبد العزيز قائلا: «نحن جاهزون لأي مفاجآت والقول الفصل في القضية غدًا، فقد يتم التأجيل أو دفع الغرامة للزمالك، والقضية منذ شهر يناير وفقا للوائح القانونية المعتبرة، وتعرضت للسباب والشتائم بسبب جملة «قابلوني في شهر أغسطس.. وكانت الجملة في شهر يناير».

 

وتابع: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا ولن يدفع دولارا واحدا في غرامة الزمالك، وسبب عدم دفع المبلغ الفترة الماضية أنه لم يكن يمتلك هذا الرقم في الماضي، والآن أصبح قادرا لأنه وصف بـ صفقة القرن وأصبح من نجوم الشباك في أفريقيا.

 

واستكمل محامي محمود كهربا: متواصل دائما مع المحامي علي التونسي بشأن القضية، وجلسة غدا ستكون استماع بين الأطراف سواء كانت عن طريق الإيميلات أو برنامج زوم، وموعدها نهاية الغد الخميس، مواصلا: بقول لجمهور الأهلي متقلقوش، وأنه من الممكن أن تأجل القضية، أو يحصل الزمالك على الـ 73 مليون جنيه..

الخميس.. محامي كهربا: 73 مليون جنيه قد تدخل خزينة الزمالك

منحنى جديد| تفاصيل تدخل أبو ريدة في أزمة الشحات.. وعقوبات صادمة بانتظار اللاعب

موقف حسين الشحات 

وبشأن موقف حسين الشحات، قال المحامي أشرف عبد العزيز: كنت أنتظر من محمد الشيبي الاعتذار للأهلي وجماهيره عما بدر منه من سباب ولعان، والجميع رأى مباراتي الدوري والسوبر، ونحن جميعا نعلم أنها مشادات ملاعب، وحتى الآن لم يتم إعلامنا بأي إجراء قانوني، والصلح تم بين اللاعبين على الهواء.

واختتم: أين اعتذار محمد الشيبي للاعبي الأهلي وجماهير النادي، لكن حق التقاضي متاح للجميع، وسنطلب الاستعانة بالفيديوهات وشهادة لاعبي الأهلي وبيراميدز وتقرير مراقب المباراة حال وصول دعوى قضائية ضد اللاعب، وأرى أن هناك استغلالا للقضية؛ نظرا لأن حسين الشحات من نجوم مصر حاليا.
 

 

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