منحى جديد.. تفاصيل تدخل أبو ريدة في أزمة الشحات| وعقوبات صادمة بانتظار اللاعب

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب إيقاف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي طبقا لقائمة العقوبات في مباراة بيراميدز.

وأحال اتحاد الكرة شكوى نادي بيراميدز بعد صفع حسين الشحات، لاعب الفريق السماوي محمد الشيبي، إلى لجنة التظلمات.

فيما غرم النادي الأهلي حسين الشحات فى البداية 300 ألف جنيه، ثم ضاعف الغرامة المالية إلى نصف مليون جنيه، بعد واقعة صفع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

أزمة صفع حسين الشحات نجم النادي الأهلي أخذت منحى جديدا بعد تمسك محمد الشيبي لاعب بيراميدو بمقاضاته أمام المحاكم.

صدى البلد يرصد تفاصيل جديدة حول أزمة صفع حسين الشحات نجم النادي الأهلي للاعب بيراميدز محمد الشيبي.

تغليظ عقوبة حسين الشحات

أكد الإعلامي محمد فاروق أن لجنة التظلمات باتحاد الكرة استقرت على عقوبة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في واقعة الاعتداء على محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تليفزيونية :" لجنة التظلمات باتحاد الكرة استقرت على إيقاف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من 4 إلى 8 مباريات بسبب واقعة تعديه على محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز".

وأضاف:" من المقرر أن تصدر اللجنة قرارها الرسمي بخصوص إيقاف حسين الشحات خلال الأيام القليلة القادمة".

دور هاني ابوريدة في ازمة حسين الشحات

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل جديدة في أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز في مباراة الفريقين بالدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

وقال محمد فاروق عبر تصريحات تليفزيونية :

"لعب هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم "كاف" دوراً كبيراً في تحديد عقوبة حسين الشحات لاعب الأهلي بسبب الغضب العارم في المغرب بعد الاعتداء على محمد الشيبي بهذه الطريقة المؤسفة أمام الجميع ".

وأضاف : "نصح هاني أبوريدة ، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بعدم الاكتفاء بالغرامة التي أعلن عنها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي عقب المباراة بتوقيع غرامة مالية على الشحات عقب أزمته مع الشيبي.



وطلب أبو ريدة من الخطيب ضرورة تغليظ عقوبة الشحات إلى نصف مليون جنيه لاحتواء غضب الجمهور المغربي خاصةً المسؤولين الكبار منهم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي على وجه التحديد حتى لا يواجه الأهلي أي معوقات أو صعوبات في البطولات الإفريقية التي يشارك بها الموسم المقبل ".

تفاصيل جديدة في أزمة حسين الشحات

أكد المستشار أشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الإساءات التي حدثت ضد موكله خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك مزايدات كثيرة بعد أزمة اللاعب مع محمد الشيبي، والذي اعتاد على استفزاز لاعبي الأهلي منذ كأس السوبر، وقام بسب بعضهم، والأزمة لها أساس من الماضي، وهذا ما علمته من جانب حسين ورامي ربيعة ولاعبي الاهلي، وكذلك طاهر محمد طاهر في اللقاء الأخير، خلاف الإشارات التي قام بها للجماهير".

أزمة حسين الشحات والشيبي

وأكد: "الشحات حكى لي كل التفاصيل، ومحمد مجدي أفشة قام بمعاتبة الشيبي، ورامي ربيعة توجه للحكم وأبلغه بما قام به لاعب بيراميدز، ومحمود فتح الله مدرب بيراميدز قدم اعتذارًا عما قام به اللاعب لمقاعد بدلاء الأهلي خلال اللقاء".

وأضاف: "وليد مهدي إداري بيراميدز، اتصل بشقيق حسين الشحات من أجل التصالح، ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك، وانقلبت الأمور، ومن يردد أن اللاعب قام برفع قضية أو عمل بلاغ، عليه أن يأتي برقم المحضر أو رقم القضية، وكل يوم أقوم بالسؤال عن الشكاوى ضد حسين الشحات ولا يوجد شئ حتى الآن، وحق التقاضي مكفول للجميع وما حدث هو رد فعل على ما قام به محمد الشيبي".

وزاد: "هناك مواقف كثيرة مشابهة حدثت بين اللاعبين داخل الملعب، ولدي فيديوهات لأحد العاملين في جهاز بيراميدز وهو لاعب كرة قدم ويقوم بالتشاجر مع آخرين".

وتابع: "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية خلال الأسبوع الجاري، ضد الإساءات والسباب الذي حدث ضد حسين الشحات، بعد مباراة الأهلي وبيراميدز، والقضاء سيحكم في النهاية".

وأردف: "هناك تصالح حدث بين الشيبي والشحات، وحال وجود أي بلاغات أو شكاوى ضد اللاعب سنتحرك قضائيا بالشكل الذي ندافع فيه عن حقوق اللاعب، ولدينا فيديوهات جديدة تثبت صحة موقفنا".

واستطرد: "هناك فيديوهات تدين محمد الشيبي ومسئولي بيراميدز، وهناك لاعبين في بيراميدز أدانت تصرفات زميلهم، وسيتم استدعاؤهم في المحكمة (ويحلفوا اليمين) على ما حدث".

وأتم: "المفترض أن الموضوع اغلق بين اللاعبين بالتصالح، أما من يريد التصعيد فنحن جاهزون".

