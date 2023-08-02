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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخميس.. محامي كهربا: 73 مليون جنيه قد تدخل خزينة الزمالك

كهربا
كهربا

أكد المحامي أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، أن هناك أخبارا جيدة ستظهر غدا الخميس بشأن غرامة اللاعب محمود كهربا لنادي الزمالك؛ منوها أن الملف مع المحامي الدولي علي عباس، التونسي الجنسية.

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كهربا هو صفقة القرن الحقيقية ومحاميه يفجر مفاجأة بقضية الغد

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انتهاء قضية كهربا.. مفاجأة لـ جماهير الأهلي غدًا

ووجه المحامي أشرف عبد العزيز بشرى سارة وطمأنينة لجمهور الأهلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بشأن ملف اللاعب محمود كهربا وتغريمه من نادي الزمالك، معلقا: «مطلوب من كهربا 2 مليون دولار و370 ألفا، بما يساوي 73 مليون جنيه ».

وعلق أشرف عبد العزيز قائلا: «نحن جاهزون لأي مفاجآت والقول الفصل في القضية غدًا، فقد يتم التأجيل أو دفع الغرامة للزمالك، والقضية منذ شهر يناير وفقا للوائح القانونية المعتبرة، وتعرضت للسباب والشتائم بسبب جملة «قابلوني في شهر أغسطس.. وكانت الجملة في شهر يناير».

وتابع: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا ولن يدفع دولارا واحدا في غرامة الزمالك، وسبب عدم دفع المبلغ الفترة الماضية أنه لم يكن يمتلك هذا الرقم في الماضي، والآن أصبح قادرا لأنه وصف بـ صفقة القرن وأصبح من نجوم الشباك في أفريقيا.

73 مليون جنيه قد تدخل خزينة الزمالك 

 

واستكمل محامي محمود كهربا: متواصل دائما مع المحامي علي التونسي بشأن القضية، وجلسة غدا ستكون استماع بين الأطراف سواء كانت عن طريق الإيميلات أو برنامج زوم، وموعدها نهاية الغد الخميس، مواصلا: بقول لجمهور الأهلي متقلقوش، وأنه من الممكن أن تأجل القضية، أو يحصل الزمالك على الـ 73 مليون جنيه..

وبشأن موقف حسين الشحات، قال المحامي أشرف عبد العزيز: كنت أنتظر من محمد الشيبي الاعتذار للأهلي وجماهيره عما بدر منه من سباب ولعان، والجميع رأى مباراتي الدوري والسوبر، ونحن جميعا نعلم أنها مشادات ملاعب، وحتى الآن لم يتم إعلامنا بأي إجراء قانوني، والصلح تم بين اللاعبين على الهواء.

واختتم: أين اعتذار محمد الشيبي للاعبي الأهلي وجماهير النادي، لكن حق التقاضي متاح للجميع، وسنطلب الاستعانة بالفيديوهات وشهادة لاعبي الأهلي وبيراميدز وتقرير مراقب المباراة حال وصول دعوى قضائية ضد اللاعب، وأرى أن هناك استغلالا للقضية؛ نظرا لأن حسين الشحات من نجوم مصر حاليا.
 

محمود كهربا محامي محمود كهربا الزمالك نادي الزمالك أحمد موسى

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