كهربا هو صفقة القرن الحقيقية ومحاميه يفجر مفاجأة بقضية الغد

أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، أن محمود كهربا يمتلك الأموال الخاصة بالغرامة الخاصة به، وأن كهربا هو صفقة القرن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كهربا هو نجم الشباك، وأن الغرامة لم تدفع إلا بعد أن لعب، وحقق البطولات.

وأوضح أن المحامي الدولي علي عباس، محامي كهربا، هو من يدير القضية، بالتنسيق معه، وأنه يقوم بالتنسيق العام في هذه القضية بالكامل.

وتابع :" أول أمس تحدث مع المحامي علي عباس، وهناك أشياء جديدة سيتم الإعلان عنها، وأن جلسة الاستماع غدًا ستبدأ بعد العصر".