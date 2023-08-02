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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كهربا هو صفقة القرن الحقيقية ومحاميه يفجر مفاجأة بقضية الغد

كهربا لاعب الأهلي
كهربا لاعب الأهلي

أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، أن محمود كهربا يمتلك الأموال الخاصة بالغرامة الخاصة به، وأن كهربا هو صفقة القرن.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كهربا هو نجم الشباك، وأن الغرامة لم تدفع إلا بعد أن لعب، وحقق البطولات.

 

وأوضح أن المحامي الدولي علي عباس، محامي كهربا، هو من يدير القضية، بالتنسيق معه، وأنه يقوم بالتنسيق العام في هذه القضية بالكامل.

 

وتابع :" أول أمس تحدث مع المحامي علي عباس، وهناك أشياء جديدة سيتم الإعلان عنها، وأن جلسة الاستماع غدًا ستبدأ بعد العصر".

 

 

محمود كهربا لاعب النادي الاهلي الأهلى النادي الأهلي صدى البلد قناة صدي البلد

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