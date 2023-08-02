كنت بذاكر على جهاز الغسيل الكلوي.. نجاح طالبة ملهمة في الثانوية العامة

قالت الطالبة هدى رجب البيومى ، إنها أصيب بفشل كلوي بعمر 9 سنوات.

وأوضحت هدى رجب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة “الأولى”، أنه رغم ظروفها الصحية إلا أنها تجاوزت المراحل الإبتدائية والإعدادية، وكذلك الثانوية.

استعانتها بالله

وأضافت هدى رجب، أنها مرت بفترات صعبة للغاية، ولولا مساعدة أهلها واستعانتها بالله لم تكن تتجاوز تلك الصعوبات.

وتابعت هدى رجب قائلة:" كنت بذاكر وانا على جهاز الغسيل الكلوى، وكنت بخلص الامتحانات واروح جلسة الغسيل".

وإشارة الطالبة هدى رجب إلى أنها تحلم بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة.