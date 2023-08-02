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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت بذاكر على جهاز الغسيل الكلوي.. نجاح طالبة ملهمة في الثانوية العامة

الطالبة هدى رجب البيومي
الطالبة هدى رجب البيومي

قالت الطالبة هدى رجب البيومى ، إنها أصيب بفشل كلوي بعمر 9 سنوات. 

وأوضحت هدى رجب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة “الأولى”، أنه رغم ظروفها الصحية إلا أنها تجاوزت المراحل الإبتدائية والإعدادية، وكذلك الثانوية. 

استعانتها بالله

وأضافت هدى رجب، أنها مرت بفترات صعبة للغاية، ولولا مساعدة أهلها واستعانتها بالله لم تكن تتجاوز تلك الصعوبات. 

وتابعت هدى رجب قائلة:" كنت بذاكر وانا على جهاز الغسيل الكلوى، وكنت بخلص الامتحانات واروح جلسة الغسيل".

وإشارة الطالبة هدى رجب إلى أنها تحلم بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة. 

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