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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو مجموعك 60% أو أقل .. هذه الكليات يمكنك الالتحاق بها

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قال الإعلامي رامي رضوان إن الحياة لا تظل وردية طوال الوقت، فبها مطبات ولكن يجب الاستمرار وعدم الاستسلام.

تنسيق الجامعات 2023..التعليم العالي تعلن مفاجأة بشأن التوجه مباشرة إلى الكليات للتقديم

لطلاب تنسيق الجامعات.. الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023

 

‏واستعرض رضوان خلال برنامج "مساء DMC"، عبر فضائية "DMC"،  الكليات التي يمكن الاختيار بينها إذا كان مجموع طالب الثانوية العامة اقل من 60% وهي:

 

المعهد العالي خدمة اجتماعية اسوان

المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

المعهد العالي للسياحة والفنادق و الإرشاد السياحي بأبي قير

 المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية ايجوث

كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق

كلية تربية رياضية بنات السويس

كلية تربية رياضية بنات العريش

كلية تربية رياضية بنات المنصورة 

كلية تربية رياضية بنات المنيا

 كلية تربية رياضية بنات بني سويف

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس

المعهد العالي حاسب وإدارة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

 

بعض الكليات اقل من 60%

 

كليات الفنون التطبيقية

كليات العلوم الأساسية

كليات الإعلام وفنون الاتصال

كليات اللغات والترجمة

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية

كليات الاقتصاد والإدارة

 كليات الزراعة

 كليات الآداب

الكليات تنسيق الكليات توقعات تنسيق الكليات تنسيق الجامعات الثانوية العامة المرحلة الأولى بـ تنسيق الجامعات 2023

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