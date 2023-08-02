تنسيق الجامعات 2023..التعليم العالي تعلن مفاجأة بشأن التوجه مباشرة إلى الكليات للتقديم

تنسيق الجامعات 2023.. يتساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن طرق تقديم للتنسيق الألكترونى من خلال الكليات و المعاهد مباشرة ام هناك عدة خطوات يجب الالتزام بها للحصول على الكلية التى يرغبها .

موعد تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

هل يستطيع الطالب التوجه مباشرة الى الجامعات للتقديم

أعلنت وزارة التعليم العالى عن عدة أخطاء شائعة خلال إجراء عملية التنسيق على الطالب تجنبها وهي:

الخطأ الشائع الأول: توجه الطالب مباشرة إلى الجامعات الحكومية والمعاهد للتقديم.

الصحيح:

يجب على طالب الثانوية العامة وما يُعادلها التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (http://www.tansik.egypt.gov.eg) فقط؛ لأنه لا يوجد تقديم مباشر للجامعات الحكومية والمعاهد.



الخطأ الشائع الثاني: إعطاء الرقم السري الخاص بالطالب لأشخاص آخرين للتسجيل له على موقع التنسيق الإلكتروني.

الصحيح:

يجب على الطالب المحافظة على الرقم السري الخاص به لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وعدم إطلاع أي شخص آخر عليه؛ حتى لا يتم العبث برغبات الطالب.

الخطأ الشائع الثالث: وجود فترات محددة خلال أيام تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

الصحيح:

يستطيع الطالب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة من خلال حاسوبه الشخصي، ويمكنه التسجيل أيضًا من خلال معامل الجامعات الحكومية التي تعمل خلال فترة مراحل التنسيق.

الخطأ الشائع الرابع: اقتصار تسجيل الرغبات على عدد محدد من الرغبات دون استكمال قائمة الرغبات كاملة.

الصحيح:

يجب على الطالب استكمال الرغبات المُتاحة له على الموقع الإلكتروني للتنسيق بشكل كامل، والتي يبلغ عددها 75 رغبة.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني: -