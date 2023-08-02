مفيش بلاغ رسمي.. محام حسين الشحات يكشف تطورات قضية الشيبي

أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، وحسين الشحات لاعب الأهلي، أنه يطالب بعدم نشر أي أشياء غير صحيحة عن واقعة حسين الشحات، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه كان يتمنى أن يعتذر الشيمي، لـ جماهير الأهلي على ما صدر منه بـ مباراة الكأس و مباراة الدوري.



وأوضح أن اللاعب محمد الشيبي، اعتاد عمل مشكلات بـ مباراة الأهلي، ولم يعتذر، على الرغم من خروج حسين الشحات بالاعتذار.



وكشف أنه لم يبلغ بأي شيء قانوني، بخصوص تقديم بلاغ من الشيبي، ضد حسين الشحات، ولذلك حتى الآن لا يوجد قضية.



وأوضح أن الشيبي كان يوجه إشارات لـ الجمهور وأشياء غير مقبولة، وأن الشيبي هو سبب المشكلة، ورغم ذلك حسين الشحات اعتذر، معلقًا :" في الصعيد لما بيكون في جلسة صلح والكل بيكون راضي الموضوع بيخلص، وحسين اعتذر".



وأوضح أنه سيكون هناك رد حالة استلام إعلان، ببلاغ من الشيبي، موضحًا :" الملف الخاص بالقضية جاهز، ولكن لن يتم تحريك أي قضية، إلا بعد بلاغ من الشيبي".

