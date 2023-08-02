عملت نسخة من مفتاح شقتي .. ولاء تنهار بالبكاء على الهواء

خصصت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، فقرة لعرض قضية تتحدث عن خلاف كبير بين شقيقين وزوجاتهم بمحافظة الدقهلية.

وقال ولاء في حوارها مع نهال طايل "سِلفتي عايزة تمشيني من البيت وأنا طلبت النجدة عشان تحميني منها".

وأضافت "حياتي الزوجية المستقرة مع زوجي تتسبب في تعب سلفتي".

مضيفة:" سلفتي عملت نسخة من مفتاح شقتي وكان فيه حاجات من بيتي بتختفي مثل الهدوم".

وتابعت ولاء :" سلفتي علمت ليا أعمال عشان تمشيني من البيت وهي مش طايقاني خالص"، مضيفة:" أنا مش حاسة بالأمان خالص بسبب سلفتي".

ودخلت ولاء في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثها عن تهديدات سلفتها لها، قائلة :" انا عايزة أعيش في امان مع عيالي".