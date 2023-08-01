اوعي تخافي.. نهال طايل تبكي على الهواء بعد سماع قصة زوجة مظلومة

خصصت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدي البلد، حلقة جديدة من محافظة كفر الشيخ بقرية الحامول، عن فتاة تتمسك بزوجها وترفض الطلاق للحفاظ علي بنتها.



وقالت غادة، خلال حواره بالبرنامج، أنها متزوجة منذ 3 سنوات وزوجها يعمل كهربائي سيارات وبدء عمله في مدينة نصر، مضيفة:" أن شوفت العجب مع جوزي وأهله طردوني من الشقة بعد سفر زوجي للخارج وكسرو الشقة وأخذوا عفشي".



وبعد سماع غادة، دخلت الإعلامية نهال طايل في نوبة بكاء، قائلة: "اوعي تخافي اللي زيك ميخافش والله ما هيلاقي زيك هتشوفي خير الدنيا كله سواء كملتي معاه أو سابك".

