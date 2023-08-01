زوجة تستغيث على الهواء: أهلي زوجي طردوني من الشقة وأخذوا حاجتي

خصصت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدي البلد، حلقة جديدة من محافظة كفر الشيخ بقرية الحامول، عن فتاة تتمسك بزوجها وترفض الطلاق للحفاظ علي بنتها.

وقالت غادة، خلال حواره بالبرنامج، أنها متزوجة منذ 3 سنوات وزوجها يعمل كهربائي سيارات وبدء عمله في مدينة نصر، مضيفة:" أن شوفت العجب مع جوزي وأهله طردوني من الشقة بعد سفر زوجي للخارج وكسرو الشقة وأخذوا عفشي".



وتابعت غادة،:" زوجي بعد السفر كلمني شهر وبعد كده عملي بلوكات من كل حاجة بناءا علي طلب أهله وعمه، معقبة:" عملت أكونتات فيك وكلمته عشان نحاول نصلح عشان بنتي ولكن هوا مصر علي الفرق وعملي بلوكات من كل حتة".

وأضافت:" أنا مش عاوزة بنتي تتربي مع حد غير أبوها وهو بيقولي انتي لازقة قاعدة ليه هطلقك، وأمه وخاله بيقولوا لازم محمود يطلقك".