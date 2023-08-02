أخوها اتهجم عليا .. ولاء تروي مأساتها بسبب سِلفتها

خصصت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، فقرة لعرض قضية تتحدث عن خلاف كبير بين شقيقين وزوجاتهم بمحافظة الدقهلية.

وقالت ولاء في حوارها مع نهال طايل:" زوجي وشقيقه في مشاكل منذ سنوات طويلة وكنت باجي على نفسي واطلع أتكلم مع سلفتي في الموضوع عشان نحله".

وأضافت"أنا في مشاكل من 8 سنوات بسبب الخلافات بين زوجي وشقيقه وهناك خلافات بيني وبين سلفتي".

وتابعت ولاء :" سلفتي كانت تثير الكثير من الفتن وحماتي جابتني من شعري بسبب سلفتي".

وأكملت ولاء :" سلفتي كانت تدعي حديث على لساني لم اذكره مطلقا "، مضيفة:" سلفتي مش عايزة تسبني في حالي وجابت أخوها اتهجم عليا ".