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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخوها اتهجم عليا .. ولاء تروي مأساتها بسبب سِلفتها

صدى البلد

خصصت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، فقرة لعرض  قضية تتحدث عن خلاف كبير بين شقيقين  وزوجاتهم بمحافظة الدقهلية.

 

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وقالت ولاء في حوارها مع نهال طايل:" زوجي وشقيقه في مشاكل منذ سنوات طويلة وكنت باجي على نفسي واطلع أتكلم مع سلفتي في الموضوع عشان نحله".

 وأضافت"أنا في مشاكل من 8 سنوات بسبب الخلافات بين زوجي وشقيقه وهناك خلافات بيني وبين سلفتي".

 

 وتابعت ولاء :" سلفتي كانت تثير الكثير من الفتن وحماتي جابتني من شعري بسبب سلفتي".

 وأكملت ولاء :" سلفتي كانت تدعي حديث على لساني لم اذكره مطلقا "، مضيفة:" سلفتي مش عايزة تسبني في حالي وجابت أخوها اتهجم عليا ". 

ولاء نهال طايل تفاصيل صدى البلد 2 اخبار التوك شو

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