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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإعلامية نهال طايل تنهار بالبكاء بسبب مأساة طفل يبحث عن والدته

الأعلامية نهال طايل
الأعلامية نهال طايل

انهارت الإعلامية نهال طايل بالبكاء خلال إجرائها لقاء مع طفل يدعى أحمد يبحث عن والدته.

وأكدت نهال طايل للطفل أحمد قائلة:"اتمنى والدتك ترجع، الموضوع هيفرق معايا ورجوع مامتك هيبقى فرحتى السنة دى وبعدها مش عايزة حاجة".

وكان وجه طفل يدعى أحمد رسالة لوالدته بعد اختفائها قائلا:" أمي الحبيبة لو شايفنى ارجوكي ارجعي بموت من غيرك".

وقال أحمد خلال حواره مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2 "، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن والدته اختفت بعد طلاقها ومشاكل مع والدها منذ فترة كبيرة.

جدته لأمه 


وأوضح أحمد، أنه يعيش مع والده، وجدته لأمه أخبرته أنها والدته حاولت الانتحار مرتين قبل اختفائها.


وتابع أحمد قائلا:" بكتب منشورات على الفيس ونشرت صورها، عشان اللى يعرف مكانها يدلنى انا حاسس أنها عايش لكنها فقدت عقلها لأنها مرت بأزمات نفسية قبل اختفائها".

الإعلامية نهال طايل صدى البلد 2 برنامج تفاصيل صدى البلد مأساة طفل

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