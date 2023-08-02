أحمد موسى: رغيف الخبز بـ 5 قروش رغم ارتفاع أسعار القمح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تتابع كل شيء، معلقًا :" والله العظيم الدولة عارفة كل شيء عن أي حد".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعلم مشكلة قطع الكهرباء، وأن الدولة تقوم بالحل.

ولفت إلى أن، الدولة توفر السلع التموينية لـ المواطنين، ولا يوجد عجز أو نقص في السلع.

وأشار إلى أن السلع متوفرة، وهناك احتياطي من السلع يصل لـ 6 أشهر، و أكثر من عام، معلقًا :" مفيش حد بيطلب سلعة وحد يقول له مفيش".

ولفت إلي أنه، لا توجد مشكلة في القمح، معلقًا :" كل يوم الصبح بيتم خبز 300 مليون رغيف، وأن سعر الخبز بـ 5 قروش، ولم يرتفع سعره، على الرغم من ارتفاع أسعار القمح العالمي".