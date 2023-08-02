ناجي فرج: الذهب انخفض أكثر من 700 جنيه بعد قرار إعفائه من الجمارك|فيديو

‏قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن المصريين من الشعوب التي تحب اقتناء الذهب وذلك منذ أيام الفراعنة، ومنذ توت عنخ آمون.



‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء DMC"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، عبر فضائية "DMC"، أما في العصر الحديث المصريون يحبون اقتناء الذهب منذ أن كان سعر الجرام الواحد 80 قرشاً والذهب كما نعرف هو ملاذ آمن ومصدر قيمة جيد جدًا والمصريون وجدوا أن الأسعار جيدة لاقتناء المعدن الأصفر هذه الفترة، والذهب انخفض أكثر من 700 جنيه بعد قرار إعفائه من الجمارك التي كان لها تأثير قوي جدًا على استقرار الأسواق.

سوق الذهب

وأضاف أن قرار وزير التموين بجعل أجره السبّاك نفس أجره المشغولات الذهبية ذلك أدى إلى اتزان الأسواق وأصبحت مبيعات المشغولات الذهبية تكاد تساوي السبائك و الجنيهات.