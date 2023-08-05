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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية : استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

 أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أغسطس الجاري وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي (٦ _ ٧أغسطس) قافلة طبية بمدرسة الروضه الرسمية منطقة أبيس ٧ بنطاق حي وسط ،وتقام أيضًا يومي (٨_ ٩ أغسطس) قافلة طبية بمدرسة عبد العزيز هارون منطقة ابيس ٨ بنطاق حي وسط ، وتقام يومي (١٥_ ١٦ أغسطس) قافلة طبية بمدرسة المسيري الثانويه الصناعية  بنطاق حي العامرية ، وتقام يومي (٢٠-٢١ أغسطس) قافلة طبية بوحدة طب الاسرة بالدخيلة بنطاق حي العجمي، ويومي (٢٢-٢٣ أغسطس)قافلة طبية بمدرسة البكاتوشي الثانوية بنطاق حي المنتزة، أما يومي (٢٩-٣٠ أغسطس) قافلة بالمعهد الديني بقرية ابومسعود بنطاق  حي العامرية .

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