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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرصد الكهرباء يعلن الزيادة الاحتياطية المتاحة فوق الحمل

صدى البلد

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت، 9 آلاف و900 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه تم أمس الجمعة، خفض أحمال بلغت ألفًا و600 ميجاوات.

ويبلغ الحِمل الأقصى المتوقع اليوم 35 ألفًا و200 ميجاوات، مقابل 33 ألفًا و300 ميجاوات أمس، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته اليومية.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 27 ألفًا و131 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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