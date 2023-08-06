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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انضمام عضو جديد لجهاز الفريق الأول لكرة القدم بـ البنك الأهلي

صدى البلد

استقر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار على تعيين أحمد أبو مسلم نجم منتخب مصر الوطني السابق لينضم للجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعدادا للموسم المقبل .

وبانضمام المدرب يكتمل تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول لنادي البنك الأهلي ، وجاء تشكيل الجهاز الفنى كالآتى:

بابا فاسيليو.. مدير فنى

محمد عبدالواحد .. مدرب عام

أحمد أبو مسلم .. مدرب

أسامة عبد الكريم.. مدرب حراس مرمى

نيكولاس.. محلل أداء

أحمد فتحى.. مدرب أحمال

 


ومن جانب أخر خاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي أولى تدريباته الجماعية عقب الراحة السلبية التى منحها بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول للاعبي الفريق بعد إنتهاء الموسم الماضى .

وقبل انطلاق المران اجتمعت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق طموحات وأهداف منظومة البنك الأهلي .

وشهد مران اليوم مشاركة أيمن أشرف وأحمد مدبولى وحسن شاهين صفقات نادى البنك الأهلي الجديدة على ان يشارك جريندو وسيرجى اكا فى التدريبات الجماعية المقبلة .

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