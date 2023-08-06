إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد، عددا من القرارات عقب مباراة الأهلى والمصرى في ربع نهائي بطولة كأس مصر، جاءت كالتالى:

1-حرمان جماهير النادى الأهلى المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات " مباراتين " قادمتين في بطولة كأس مصر .

2-إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادى الأهلى " مباراتين " قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها " 20000 جنيه " عشرون ألف جنيها " تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه - على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث أن الايقافات والانذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة .

3-حرمان جماهير النادى المصرى المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات " مباراتين " قادمتين فى بطولة كأس مصر ..

4-إيقاف على ماهر المدير الفني للنادى المصرى " أربع مباريات " وغرامة مالية قيمتها " 20000 جنية " عشرون ألف جنيها " تسدد لخزينة الاتحاد للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة .. على ألا يشارك في مباريات الكأس الا بعد انتهاء الإيقاف حيث أن الايقافات والانذارات في مسابقة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة ..

5-منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس النادى المصرى من مرافقة الفريق في المباريات لمدة " عامين " اعتبارا من تاريخ المباراة ، وذلك لمابدر منه بعد نهاية المباراة .

