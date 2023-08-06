عقوبات رادعة.. إيقافات وغرامات مالية ضد الأهلي والمصري بعد مباراة الكأس

اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عددا من القرارات عقب مباراة الأهلى والمصرى في ربع نهائي بطولة كأس مصر، جاءت كالتالى:

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "1-حرمان جماهير النادى الأهلى المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد " مباراتين " قادمتين في بطولة كأس مصر .

2-إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادى الأهلى " مباراتين " قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20 الف جنية "

3-حرمان جماهير النادى المصرى المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد " مباراتين " قادمتين فى بطولة كأس مصر.

4-إيقاف على ماهر المدير الفني للنادى المصرى " أربع مباريات " وغرامة مالية قيمتها " 20 الف جنية " للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة .

5-منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس النادى المصرى من مرافقة الفريق في المباريات لمدة " عامين " وذلك لمابدر منه بعد نهاية المباراة ..