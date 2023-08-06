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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، محاولات نادٍ جديد في ضم اللاعب أشرف بن شرقي.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “المصري البورسعيدي يدخل السباق للتعاقد مع أشرف بن شرقي الموسم المقبل”.

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براتب 2 مليون دولار | بن شرقي يقترب من العودة إلى الدوري المصري

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نجم الأهلي كلمة السر.. بن شرقي يقترب من العودة لمصر براتب خرافي

يذكر أن أشرف بن شرقي كان لاعباً في صفوف الزمالك خلال موسم 2019 حتي يونيو 2022، وحصد مع الفارس الأبيض 4 ألقاب هي الدوري وكأس مصر والسوبر الأفريقي والسوبر المصري.

 أشرف بن شرقي يقترب من الانتقال إلى نادي بيراميدز

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على “فيسبوك”: "أشرف بن شرقي يقترب من الانتقال إلى نادي بيراميدز براتب سنوي يصل إلى مليوني دولار". 

أشرف بن شرقي الدوري المصري اللاعب أشرف بن شرقي المصري البورسعيدي نادي بيراميدز

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