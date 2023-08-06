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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يتحفظ على عودة هذا اللاعب للأهلي| تفاصيل

صدى البلد

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

 

وكتب: “كولر  يتحفظ على عودة محمد شكري للأهلي في الموسم المقبل”.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.

أحمد حسن المارد الأحمر سيراميكا كليوباترا لاعب الأهلي محمد شكري

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