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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي كلمة السر.. بن شرقي يقترب من العودة لمصر براتب خرافي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

أكد تقرير صحفي، اقتراب النجم المغربي أشرف بن شرقي من العودة للدوري المصري عبر بوابة بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية، فإن بيراميدز بات قريبا من التعاقد مع أشرف بن شرقي بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي.

وأضافت أن الأهلي لن يدخل في صراع التعاقد مع أشرف بن شرقي بعد التعاقد مع الجناح المغربي رضا بن سليم، ما يسهل الصفقة على بيراميدز، كما أن الزمالك خارج الصورة.

ولفتت إلى أن راتب أشرف بن شرقي مع بيراميدز يصل إلى 2 مليون دولار (يتجاوز 60 مليون جنيه مصري).

يذكر أن أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك، الصيف الماضي، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد، لينضم لنادي الجزيرة الإماراتي.

 

أرقام بن شرقي مع الزمالك


شارك أشرف بن شرقي  مع نادي الزمالك في 107 لقاءات، منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في عام 2019 ، قادما من الهلال السعودي سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أخرى.

وحقق بن شرقي مع نادي الزمالك لقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة.

بن شرقي بيراميدز الأهلى الزمالك الجزيرة الإماراتي أشرف بن شرقي

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