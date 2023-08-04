بيراميدز يقترب من ضم بن شرقي براتب سنوي 2 مليون دولار

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز قريب من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أي لاعب يريد الحصول على الأموال فقط، والجماهير عليها دعم فريقها فقط بدون مساندة أي لاعب على حساب الكيان".

وأضاف: "بن شرقي قريب من بيراميدز براتب سنوي يصل لـ2 مليون دولار".

وأكمل: "إدارة بيراميدز تقدمت بلاغ للنائب العام ضد حسين الشحات، وهدفهم المرحلة المقبلة إخراج الأهلي من الملعب والتركيز في إثارة المشاكل والأزمات".

وأتم: "بيراميدز يعمل على إثارة الأزمات، ويبدو أن مسئولي النادي بدأوا يفكروا في إشغال اللاعبين بالأهلي بالأزمات، وكذلك التركيز على إثارة ادارة الأهلي بموضوع الصفقات وجلب العديد من الأسماء المميزة".