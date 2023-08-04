المحامي رفض |إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عدم دفع كهربا غرامة الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن علي العباسي محامي محمود عبدالمنعم كهربا، أصر على عدم دفع الغرامة في الوقت الحالي، رغم أن النادي الأهلي واللاعب يريدان غلق القضية تماما.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يركز مع الزمالك كمنافس، لكن الحقيقة أن بيراميدز هو المنافس الأول حاليا".

وأضاف: "الزمالك يريد الحصول على الغرامة من كهربا، لتسديد فلوس سبورتنج لشبونة واتشيمبونج، ولا أعرف لماذا يتحكم علي العباسي في مصير كهربا، الذي سيضيع عليه معسكر المنتخب القادم، ومع امكانية غيابه عن السوبر الافريقي يوم 22 سبتمبر بالسعودية".

وواصل: "حتى الأمس واليوم صباحا، كهربا يريد تسديد الغرامة المالية، لكن يبدو أن علي العباسي من مصلحته استمرار القضية، وهي مخاطرة بالنسبة للاعب".

وزاد: "إدارة بيراميدز من جانبها تريد خوض جولات آخرى بعيدا عن الملعب، بخلاف الصفقات التي حصلوا عليها من الزمالك، ولم يتحدث أحد فيها، وهم لاعبين شباب مثل مهندلا شين ومحمود مرعي وبوبو وسيف جعفر ويوسف اسامة، وفي الطريق إليهم بن شرقي".

وأكد: "بيراميدز هو من سينافس الأهلي على الألقاب في الموسم المقبل، ورغم ذلك سيظل الزمالك ينافس على البطولات وسيظل اسمه يتردد".