عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المحامي رفض |إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عدم دفع كهربا غرامة الزمالك

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن علي العباسي محامي محمود عبدالمنعم كهربا، أصر على عدم دفع الغرامة في الوقت الحالي، رغم أن النادي الأهلي واللاعب يريدان غلق القضية تماما.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يركز مع الزمالك كمنافس، لكن الحقيقة أن بيراميدز هو المنافس الأول حاليا".

 

txt

ساكسونيا|تعليق ساخر من خالد الغندور بشأن إيقاف كهربا 6 مباريات.. ماذا قال؟

txt

بركات يتغنى بالشناوي.. ويتوقع نجاح تجربة علي ماهر مع المصري

txt

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

وأضاف: "الزمالك يريد الحصول على الغرامة من كهربا، لتسديد فلوس سبورتنج لشبونة واتشيمبونج، ولا أعرف لماذا يتحكم علي العباسي في مصير كهربا، الذي سيضيع عليه معسكر المنتخب القادم، ومع امكانية غيابه عن السوبر الافريقي يوم 22 سبتمبر بالسعودية".

وواصل: "حتى الأمس واليوم صباحا، كهربا يريد تسديد الغرامة المالية، لكن يبدو أن علي العباسي من مصلحته استمرار القضية، وهي مخاطرة بالنسبة للاعب".

وزاد: "إدارة بيراميدز من جانبها تريد خوض جولات آخرى بعيدا عن الملعب، بخلاف الصفقات التي حصلوا عليها من الزمالك، ولم يتحدث أحد فيها، وهم لاعبين شباب مثل مهندلا شين ومحمود مرعي وبوبو وسيف جعفر ويوسف اسامة، وفي الطريق إليهم بن شرقي".

وأكد: "بيراميدز هو من سينافس الأهلي على الألقاب في الموسم المقبل، ورغم ذلك سيظل الزمالك ينافس على البطولات وسيظل اسمه يتردد".

الأهلى الإعلامي محمد شبانة الزمالك الغندور النادي الأهلي أوسوريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

لحصولها على 89% فى الثانوية العامة.. طالبة تنهي حياتها بالدقهلية

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

موضوعات متعلقة

خلال جلسة بالحوار الوطني..نهى الجندي: يجب حبس الزوج الممتنع عن سداد النفقة

ترشيحاتنا

تحرك عسكري عاجل من أمريكا تجاه إيران بسبب النفط

الشحات يستحق بطاقه صفراء |تعليق صادم من جريشه بشأن أداء حكم الأهلي والمصري

أفضل دعاء للأب المتوفي يوم الجمعة .. ردده في هذا التوقيت المبارك

النيابة العامة تكشف عن رأيها النهائي في مقتل طبيب الساحل

روسيا تحسم الجدل بشأن إنشاء عملة بريكس والتخلص من الدولار

بيان عاجل لروسيا بعد إطلاق سراح ترامب من المحكمة في قضية الكابيتول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

سهرة حمراء تنتهي بجثة.. ماذا وجد ضباط مباحث الاسكندرية في ثلاجة مسجل خطر؟

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ