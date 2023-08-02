أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

كشف طارق السيد، نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن أحمد عادل ميسي نجم الاتحاد السكندري يقترب من الانضمام للفريق خاصة في ظل إشادة أوسوريو المدير الفني للفريق به و رغبته في ضمه للفريق.

وأضاف طارق السيد أن الزمالك يقترب من إنهاء أزمة إيقاف القيد عقب سداد جزء كبير من مستحقات نادي سبورتنج لشبونة إضافة لقرب سداد مستحقات أتشيمبونج نجم الفريق السابق.

ميسي يرحب بالانضمام للزمالك

واستطرد أن ميسي يرحب بالانضمام للزمالك مشددا أنه لاعب صغير بالسن ويمتلك سرعات وإمكانيات فنية مميزة.