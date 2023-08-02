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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

صدى البلد

كشف طارق السيد، نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وأكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن أحمد عادل ميسي نجم الاتحاد السكندري يقترب من الانضمام للفريق خاصة في ظل إشادة أوسوريو المدير الفني للفريق به و رغبته في ضمه للفريق. 

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وأضاف طارق السيد أن الزمالك يقترب من إنهاء أزمة إيقاف القيد عقب سداد جزء كبير من مستحقات نادي سبورتنج لشبونة إضافة لقرب سداد مستحقات أتشيمبونج نجم الفريق السابق. 

ميسي يرحب بالانضمام للزمالك 

واستطرد أن ميسي يرحب بالانضمام للزمالك مشددا أنه لاعب صغير بالسن ويمتلك سرعات وإمكانيات فنية مميزة.  

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