نجم الزمالك السابق عن غرامة كهربا : عرض الأهلي مرفوض

علق طارق السيد لاعب الزمالك السابق علي عرض الأهلي للزمالك بتقسيط غرامة كهربا .

وكتب طارق من خلال حسابه على فيس بوك:" عرض الأهلي على الزمالك مرفوض وكهربا زي عبدالله السعيد والمبادئ أحيانا تتجزأ وحكاية ميسي في الزمالك".

وعلق أشرف عبد العزيز قائلا: «نحن جاهزون لأي مفاجآت والقول الفصل في القضية غدًا، فقد يتم التأجيل أو دفع الغرامة للزمالك، والقضية منذ شهر يناير وفقا للوائح القانونية المعتبرة، وتعرضت للسباب والشتائم بسبب جملة «قابلوني في شهر أغسطس.. وكانت الجملة في شهر يناير».

وتابع: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا ولن يدفع دولارا واحدا في غرامة الزمالك، وسبب عدم دفع المبلغ الفترة الماضية أنه لم يكن يمتلك هذا الرقم في الماضي، والآن أصبح قادرا لأنه وصف بـ صفقة القرن وأصبح من نجوم الشباك في أفريقيا.

واستكمل محامي محمود كهربا: متواصل دائما مع المحامي علي التونسي بشأن القضية، وجلسة غدا ستكون استماع بين الأطراف سواء كانت عن طريق الإيميلات أو برنامج زوم، وموعدها نهاية الغد الخميس، مواصلا: بقول لجمهور الأهلي متقلقوش، وأنه من الممكن أن تأجل القضية، أو يحصل الزمالك على الـ 73 مليون جنيه..