معلول : موسم تاريخي آخر للنادي الأهلي العظيم ونأمل في تحقيق إنجازات جديدة

احتفل علي معلول نجم النادي الأهلي، بانتهاء الموسم الكروي وكتب عبر حسابه على انستجرام: "موسم تاريخي اخر للنادي الاهلي العظيم بدانا الموسم بالكثير من الطموحات ونجحنا بالفعل في تحقيقها كلها.



وتابع "الجميع كانوا على قدر المسئولية والجميع بذل اقصى ما لديهم من اجل التتويج بالبطولات واسعاد جماهير النادي الاهلي العظيم"

واضاف "موسم لا ينسى للنادي وجماهيره وأمل ان نحقق تلك الانجازات مرة اخرى في الموسم الجديد"

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.