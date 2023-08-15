بسبب محمد صلاح.. خناقة بين أساطير الدوري الإنجليزي| فيديو

تسبب النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في جدال و"خناقة" بين أساطير الدوري الإنجليزي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك على إثر مباراة ليفربول الأخيرة امام نادي تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج، والتي شهدت التعادل الإيجابي بين الفريقين.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح، قد تعرض لانتقادات لاذعة عقب رد فعله تجاه مدربه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لصفوف نادي ليفربول، خلال مباراة الريدز أمام نادي تشيلسي الماضية، الأمر الذي تم تداوله بشكل قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في العالم خلال الأيام القليلة الماضية.

خناقة بين أساطير الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح

وكان روي كين، أسطورة نادي مانشستر يونايتد، واحد ممن وجهوا الانتقادات للنجم المصري محمد صلاح، بعد غضبه على استبداله في مباراة ليفربول وتشيلسي الماضية في تصريحات كانت قوية للغاية، إذ قال روي كين: "قلنا ذلك من قبل، لقد سبق وأن رأينا لاعبين يتم استبدالهم، لا بأس أن تشعر بالضيق، ولكن عليك ألا تستمر في ذلك لفترة طويلة، عليك ألا تجلس على المقعد وأنت تهز رأسك وتطيح بذراعيك في الهواء".

وأضاف روي كين عن محمد صلاح: "عليك أن تجلس وتصمت! عليك تقبل الأمر، يمكنك الانزعاج قليلًا ولكن لا تتمادى، لقد رأينا لاعبين آخرين يتم استبدالهم، حيث يُستبدل لاعبون أفضل بكثير من محمد صلاح، الأمر جزء من اللعبة".

تصريحات روي كين عم محمد صلاح لم تمر مرور الكرام إذ تم تناولها بشكل واسع في وسائل الإعلام المختلفة، ليخرج مايكل أوين، أسطورة ليفربول في مشادة كلامية مع روي كين، ليدافع عن الفرعون المصري باعتباره واحد من أهم اللاعبين في الريدز في الوقت الحالي.

ونقلت فضائية "العربية" تصريحات النجم الإنجليزي مايكل أوين التي دخل من خلالها في مشاجرة من أجل الدفاع عن النجم المصري محمد صلاح، حيث قال مايكل أوين: "احترموا صلاح أسطورة ليفربول المطلقة"، موضحا أنه تفاجأ من استبدال مو صلاح في هذه المباراة خاصة أن الفرعون خرج في لحظات هامة من المباراة.

وأضاف مايكل أوين أن النجم المصري قدم مباراة جيدة أمام تشيلسي وظهر بشكل قوي خلال اللقاء.