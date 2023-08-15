احترموا أسطورة ليفربول.. مايكل أوين يهاجم روي كين دفاعا عن محمد صلاح

أزمة محمد صلاح الأخيرة

‏دخل النجم الإنجليزي مايكل أوين، على خط أزمة محمد صلاح الأخيرة، بعد الانتقادات التي واجهها ‏محمد صلاح، بسبب رد فعله الغاضب على استبداله في آخر مباراة له أمام فريق تشيلسي، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

وتابع التقرير، أن ‏مايكل أوين، هاجم أسطورة مانشستر يونايتد "روى كين"، وقال: "احترموا محمد صلاح أسطورة ليفربول المطلقة".

سلوك محمد صلاح

‏وكان روى كين قد انتقد سلوك محمد صلاح في تصريحات لـ "سكاي سبورتس"، وقال: "محمد صلاح كان عليه أن يجلس على الدكة ويخرس".

وكشف ‏مايكل أوين أنه تفاجأ باستبدال ‏محمد صلاح في لحظات مهمة من المباراة بلاعب يبلغ من العمر 17 عاما رغم أن محمد صلاح قدم أداءً جيدًا وظهر بشكل قوي في اللقاء.