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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أزمة محمد صلاح الأخيرة

احترموا أسطورة ليفربول.. مايكل أوين يهاجم روي كين دفاعا عن محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

‏دخل النجم الإنجليزي مايكل أوين، على خط أزمة محمد صلاح الأخيرة، بعد الانتقادات التي واجهها ‏محمد صلاح، بسبب رد فعله الغاضب على استبداله في آخر مباراة له أمام فريق تشيلسي، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

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وتابع التقرير، أن ‏مايكل أوين، هاجم أسطورة مانشستر يونايتد "روى كين"، وقال: "احترموا محمد صلاح أسطورة ليفربول المطلقة".

 

سلوك محمد صلاح

 

‏وكان روى كين قد انتقد سلوك محمد صلاح في تصريحات لـ "سكاي سبورتس"، وقال: "محمد صلاح كان عليه أن يجلس على الدكة ويخرس".

 

وكشف ‏مايكل أوين أنه تفاجأ باستبدال ‏محمد صلاح في لحظات مهمة من المباراة بلاعب يبلغ من العمر 17 عاما رغم أن محمد صلاح قدم أداءً جيدًا وظهر بشكل قوي في اللقاء.

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