احترموا أسطورة ليفربول.. مايكل أوين يهاجم روي كين دفاعا عن محمد صلاح

دخل النجم الإنجليزي مايكل أوين، على خط أزمة محمد صلاح الأخيرة، بعد الانتقادات التي واجهها محمد صلاح، بسبب رد فعله الغاضب على استبداله في آخر مباراة له أمام فريق تشيلسي، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.
وتابع التقرير، أن مايكل أوين، هاجم أسطورة مانشستر يونايتد "روى كين"، وقال: "احترموا محمد صلاح أسطورة ليفربول المطلقة".
سلوك محمد صلاح
وكان روى كين قد انتقد سلوك محمد صلاح في تصريحات لـ "سكاي سبورتس"، وقال: "محمد صلاح كان عليه أن يجلس على الدكة ويخرس".
وكشف مايكل أوين أنه تفاجأ باستبدال محمد صلاح في لحظات مهمة من المباراة بلاعب يبلغ من العمر 17 عاما رغم أن محمد صلاح قدم أداءً جيدًا وظهر بشكل قوي في اللقاء.