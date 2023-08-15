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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موافقة مشروطة.. انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة حقيقة أم حيلة كولومبية؟

محمد صلاح
محمد صلاح

لا تتوقف الشائعات عن مطاردة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رغم تأكيد وكيله الكولومبي رامي عباس منذ أيام استمراره مع الريدز في الموسم الجديد.

شبكة قنوات الكأس القطرية ذكرت خلال الساعات الماضية، إذ أكدت عبر حسابها على موقع إكس “تويتر سابقا”، أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لإدارة نادي اتحاد جدة السعودي للتفاوض مع ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف النمور في الموسم الحالي.

ارتباط محمد صلاح بالانضمام إلى اتحاد جدة ليس جديدا، إذ ذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية قبل نحو أسبوع، أن اتحاد جدة بدأ بالفعل مفاوضاته مع محمد صلاح، وعرض النادي الغربي على نجم الريدز، راتب 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

لكن الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، كتب عبر حسابه على موقع “إكس”: “إذا كنا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام ما كنا جددنا العقد الصيف الماضي.. صلاح ملتزمذ بتعاقده مع ليفربول”.

رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة حقيقة أم حيلة كولومبية؟

مفاجأة شبكة قنوات الكأس القطرية بشأن محمد صلاح، جاءت بعد ساعات من أزمة النجم المصري مع مدربه يورجن كلوب، إذ قام المدرب الألماني باستبدال “مو” أمام تشيلسي، الأحد الماضي، قبل نحو ربع ساعة من انتهاء اللقاء، ليحرمه من فرصة تحقيق رقما أسطوريا بالتسجيل في 7  في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي للموسم السابع على التوالي.

وغادر محمد صلاح ملعب المباراة منفعلا وظهرت علامة الغضب على وجهه، خاصة أنه قدم مستوى جيدا أمام تشيلسي بصناعة هدف وتسديد كرة في العارضة، بالإضافة إلى هدف ملغي بداعي التسلل.

موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، ذكر في وقت سابق، أن محمد صلاح قد ينضم للدوري السعودي مستقبلا لكن ليس هذا الصيف، إذ يريد تحقيق العديد من الأهداف رفقة الريدز، فهل تعجل أزمته مع مدربه الألماني برحيله لاتحاد جدة، أم تكون أنباء موافقته على العرض السعودي مجرد حيلة كولومبية من وكيله رامي عباس “مثلما يردد” البعض لتحقيق بعض المطالب الخاصة باللاعب أبرزها عدم استبداله مثلما حدث أمام تشيلسي؟

يبقى كل شيء واردا في في الأيام المقبلة، خاصة أن الدوري السعودي أصبح وجهة نجوم العالم في الفترة الأخيرة، لعل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، أحدث المنضمين لدوري روشن عبر بوابة الهلال، بحسب تأكيدات فرنسية.

محمد صلاح ليفربول صلاح رامي عباس اتحاد جدة

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