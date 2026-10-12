لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.. جامعة دمنهور توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري

وقعت جامعة دمنهور بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصري، بحضور الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، وقيادات الجامعة والهيئة القومية للبريد، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل ورؤية مصر 2030، وحرص جامعة دمنهور على تيسير الخدمات على طلابها ومنتسبيها.

هذا وقد وقع البروتوكول عن جامعة دمنهور الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعن الهيئة القومية للبريد الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق.

يهدف البروتوكول إلى فتح قنوات جديدة لتيسير حصول كافة منتسبي الجامعة على مختلف خدمات البريد المصري، من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي تشمل إتاحة سداد المصروفات الدراسية وقيمة اشتراك الأنشطة الطلابية ورسوم المدن الجامعية، وخدمات الشهر العقاري"يومين كل أسبوع"، بالإضافة إلى إتاحة خدمة التصديق القنصلي لشهادات الطلاب ومستخرجات الجامعة وتوصيل شهادات الخريجين، وذلك باستخدام أحدث النظم التكنولوجية المؤمنة ومنها منظومة (CorPay) للخصم والإضافة المباشرة على الحسابات.

من جانبه، أعرب الدكتور إلهامي ترابيس عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدا أن هذا البروتوكول يأتي كترجمة حقيقية لتوجه الجامعة نحو جامعة ذكية بلا معاملات ورقية، وتخفيف العبء عن كاهل أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة في المراكز والقرى البعيدة، حيث أصبح بإمكان الطالب سداد كافة التزاماته من أقرب مكتب بريد لمحل سكنه. مشيرا إلى أن التعاون مع كيان وطني عريق بحجم البريد المصري يمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمات الجامعية، ويعكس الطفرة التي تشهدها الجامعة في مجال الرقمنة والشمول المالي تماشيا مع رؤية مصر 2030.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يأتي في إطار الدور الريادي الذي تقوم به جامعة دمنهور في الانفتاح على المؤسسات الوطنية الكبرى وتطوير منظومة خدماتها، مشيرة إلى حرص جامعة دمنهور على توظيف كافة إمكانياتها وشراكاتها لتقديم خدمات متميزة تليق بطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأن التعاون مع البريد المصري بما يمتلكه من منظومة مالية ورقمية وبريدية متطورة، سيسهم في تيسير المعاملات اليومية داخل الحرم الجامعي، ويدعم جهود الجامعة المستمرة في ميكنة خدماتها وتعزيز دورها المجتمعي كجامعة رائدة تخدم إقليم البحيرة وتسعى لتقديم نموذج متميز في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

فيما أعرب الأستاذ سيد طمان، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ناقلا تحيات الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وتقديرها للتعاون مع جامعة دمنهور، مؤكدا حرص البريد المصري على تقديم مستوى متميز من الخدمات المالية والبريدية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرا إلى أن توقيع البروتوكول يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر، ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات المستقبلية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من شبكة انتشار البريد المصري بمختلف محافظات الجمهورية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة داخل المؤسسات التعليمية.

وقد حظي هذا التعاون بإشادة كبيرة من الدكتور شادي المشد، الذي أكد أن ما تشهده جامعة دمنهور اليوم من طفرة تنموية حقيقية وتطور ملموس على كافة المستويات التعليمية والبحثية والمجتمعية، جعلها نموذجا يحتذى به بين الجامعات المصرية وشريكا استراتيجيا للمحافظة في خطط التنمية، مشيدا في الوقت ذاته بالطفرة التي يشهدها البريد المصري وما يقدمه من خدمات متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين، مؤكداً أن تكامل مؤسستين وطنيتين بهذا الحجم - جامعة دمنهور والبريد المصري - يمثل نموذجا ناجحا للتعاون المؤسسي.

وتؤكد جامعة دمنهور أنها ماضية بخطى ثابتة ورؤية طموحة نحو مصاف الجامعات الرائدة، ليس فقط كمؤسسة تعليمية تمنح الشهادات، بل كقوة فاعلة ومحرك أساسي للتنمية في إقليم البحيرة، وقاطرة للتحول الرقمي والشمول المالي، تضع مصلحة الطالب في قلب أولوياتها، وتسخر كافة إمكاناتها العلمية والبحثية لخدمة المجتمع، سعيا لبناء جيل واع ومؤهل يقود مستقبل مصر في ظل الجمهورية الجديدة.