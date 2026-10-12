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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات آبل تكشف مفاجآت.. جهاز تلفزيون جديد وشاشة ذكية للتحكم بمنزلك

أبل
أبل
احمد الشريف

كشفت أحدث التسريبات التقنية عن خطط شركة "أبل" لإطلاق مجموعة أجهزة منزلية جديدة قريباً، في محاولة لتغيير طريقة تحكمنا في منازلنا بالكامل.

تطوير منتظر لجهاز التلفزيون

وبحسب تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني، تعمل الشركة الأمريكية حالياً على تطوير جيل جديد من جهاز "أبل تي في 4K". 

ويعتبر هذا الجهاز الصغير ببساطة يتم توصيله بشاشتك العادية في المنزل ليحولها إلى تلفزيون ذكي فائق الدقة. 

وتشير التسريبات إلى أن الإصدار القادم سيأتي بمعالج بيانات أسرع بكثير من الجيل الحالي. 

و سيضمن لك هذا التطوير تجربة مشاهدة سلسة جداً للأفلام، ويقضي تماماً على أي بطء مزعج أثناء تشغيل الألعاب وتطبيقات الترفيه.

شاشة ذكية لإدارة بيتك

ولم تتوقف مفاجآت أبل عند هذا الحد، بل أشار التقرير إلى ابتكار جديد كلياً يحمل اسم "هوم فيو" (HomeView). 

ويتوقع أن يكون هذا الابتكار عبارة عن شاشة ذكية جديدة، أو واجهة نظام متطورة مخصصة لإدارة الأجهزة المنزلية. 

وستتمكن من خلال هذه الشاشة من التحكم في إضاءة الغرف، وكاميرات المراقبة، وأجهزة التكييف بلمسة واحدة. 

وتهدف هذه الخطوة لتسهيل إدارة أجهزتك الكهربائية المتصلة بالإنترنت من مكان واحد مركزي، دون الحاجة للبحث عن هاتفك في كل مرة.

جيل جديد من السماعات الصغيرة

وإلى جانب أجهزة العرض، تستعد الشركة لطرح الجيل الثاني من سماعتها الذكية الصغيرة "هوم بود ميني 2". 

وتعتبر هذه السماعة بمثابة مساعد شخصي صوتي يتواجد في غرفتك لينفذ أوامرك. 

ومن المتوقع أن تأتي السماعة الجديدة بتصميم جذاب وألوان مختلفة، مع تحسينات واضحة في جودة ونقاء الصوت. 

كما ستضم مستشعرات أحدث لتتفاعل بشكل أسرع مع أسئلتك اليومية، مما يجعلها قطعة أساسية وعملية جداً لترد على استفساراتك وتشغل موسيقاك المفضلة.

خطة للسيطرة على المنزل

وتؤكد هذه التسريبات المستمرة أن الشركة تسعى بجدية لاقتحام المنافسة في سوق الأجهزة المنزلية الذكية. 

فلم يعد الهدف مقتصراً على بيع الهواتف واللابتوب فقط، بل ترغب أبل في أن تكون التكنولوجيا الخاصة بها هي العقل المدبر لكل ركن داخل بيتك، لتسهيل حياتك وجعلها أكثر راحة وتطوراً.

أبل شركة أبل أبل تي في 4K HomeView هوم بود ميني 2 السماعات سماعة

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