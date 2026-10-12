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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هولندا تدعم الإرهاب| أحمد موسى: أين الشاب المصري أحمد ناصر

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هولندا تراعي الارهاب ولا تؤمن السفارة المصرية كما يجب أن يكون، مضيفا أن جميع عناصر الاخوان الإرهابية موجودين على الأراضي الهولندية.
 

أضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هولندا تزعزع أمن أوروبا بتوفير ملاز أمن للارهابيين تحت مزاعم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هولندا لم تعاقب أي إرهابي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مواطن مصري بسيط تم القبض عليه وخطف كان يدعم بلده، مستدركا أن أحمد ناصر شاب مصري يدعم مصر، أين الشاب المصري أحمد ناصر. 

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك تظاهرة أمام سفارة مصر في هولندا دعما للبعثة الدبلوماسية والعاملين ضد حلمة الإرهاب من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي.


 

هولندا الارهاب الاخوان الإرهابية

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