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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قبل ما تشتري.. خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة في مصر والمهلة القانونية

عملية شراء السيارات المستعملة
عملية شراء السيارات المستعملة
خالد يوسف

تنطوي عملية شراء السيارات المستعملة على التزامات قانونية حاسمة تتجاوز مرحلة البيع الشفهي وتسليم المبلغ؛ وفقاً للائحة التنفيذية لـ قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، حيث وضع القانون تبعات جزرية حال التقاعس عن نقل قيد المركبة، واستناداً لأحكام القانون، يلزم التشريع المالك الجديد باستكمال إجراءات نقل الملكية أمام وحدة المرور المختصة خلال المهل المحددة قانوناً، وتُعد هذه الخطوة ضمانة توثيقية أساسية تحمي المشتري من المسؤوليات الجنائية والمالية المرتبطة بالمالك السابق، وتكفل إثبات حيازة المركبة بشكل رسمي ودقيق.

خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة في المرور

تبدأ إجراءات نقل الملكية بتقدم المالك الجديد بطلب إلى قسم المرور المختص لنقل قيد السيارة باسمه، مع تقديم المستندات التي تثبت انتقال ملكيتها واستكمال المتطلبات القانونية، ووفقًا للمادة 19 من قانون المرور.

نقل ملكية سيارة 

وتشمل الإجراءات تقديم طلب نقل القيد بالنموذج المخصص لذلك، وإثبات شخصية المالك الجديد ومحل إقامته وصفته، فضلًا عن تقديم سند قانوني مقبول يثبت ملكية السيارة، وفقًا لما توضحه وزارة الداخلية، حيث تختلف بعض التفاصيل الإجرائية بحسب حالة المركبة، ووضع ترخيصها، وما إذا كان نقل الملكية يستلزم نقل ملف السيارة إلى وحدة مرور أخرى.


المستندات المطلوبة لنقل ملكية السيارة

يحتاج المشتري إلى تجهيز الأوراق اللازمة قبل التوجه إلى المرور، حتى يتمكن من استكمال إجراءات تسجيل السيارة باسمه. وتشمل أبرز المستندات والمتطلبات ما يلي:

المستندات المطلوبة لنقل ملكية السيارة

1. بطاقة الرقم القومي: لإثبات هوية المالك الجديد ومحل إقامته.

2. سند إثبات الملكية: مثل عقد البيع المستوفي للشروط القانونية.

3. إثبات سداد المخالفات المرورية: عن الفترة من آخر ترخيص وحتى تاريخ نقل القيد.

4. مستندات سداد المستحقات المالية: بما يشمل الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة والجزاءات المالية الأخرى.

5. تعديل وثيقة التأمين الإجباري: لتتوافق مع البيانات الجديدة للسيارة ومالكها.

6. الفحص الفني للسيارة: للتحقق من تطابق بيانات المركبة وأرقامها مع البيانات الواردة في الرخصة والمستندات المقدمة.


المدة القانونية لنقل ملكية السيارة

حدد قانون المرور مهلة لاستكمال إجراءات نقل القيد، إذ تنص المادة 19 على ضرورة إخطار قسم المرور المختص بانتقال الملكية وإنهاء الإجراءات خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صيرورة سند نقل الملكية مقبولًا وفقًا للقانون، وفي حال عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة، تُعتبر رخصة المركبة ملغاة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة، وفقًا لما تنص عليه المادة.

المدة القانونية لنقل ملكية السيارة

كما يتطلب نقل القيد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عن السيارة والوفاء بالغرامات المرورية المطلوبة، وفقًا للضوابط القانونية، ولهذا، يُنصح المشتري بالبدء في إجراءات نقل الملكية فور إتمام الشراء، وعدم تأجيلها إلى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة.

التأكد من صحة بيانات السيارة قبل شرائها

قبل دفع ثمن سيارة مستعملة، من المهم التحقق من صحة بيانات المركبة والرخصة ومراجعة مستندات الملكية، لتقليل احتمالات مواجهة مشكلات قانونية بعد إتمام البيع، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمة للتحقق من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة، بهدف التأكد من صحة البيانات وصدور الرخصة عن إحدى وحدات تراخيص المرور. 
 

نقل الملكية

ويمكن للمشتري الاستفادة من الخدمة عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما يُنصح بمطابقة بيانات السيارة وأرقامها مع المستندات الرسمية، ومراجعة موقف الترخيص والمخالفات قبل إتمام عملية الشراء، بما يساعد على اكتشاف أي اختلافات قد تعطل نقل الملكية لاحقًا.

نصائح مهمة لتجنب مشكلات نقل ملكية السيارات

لتسهيل تسجيل السيارة باسم المالك الجديد، ينبغي التأكد من سلامة مستندات البيع واستيفاء المتطلبات التي تحددها وحدة المرور المختصة، إلى جانب مراجعة الرسوم والمخالفات المستحقة وتجهيز الأوراق المطلوبة.


ويظل الالتزام بالمهلة القانونية ومراجعة صحة بيانات المركبة قبل الشراء من أهم الإجراءات التي تساعد على إتمام نقل الملكية بصورة سليمة، وتجنب إلغاء رخصة السيارة بسبب التأخر في استكمال الإجراءات.

قبل ما تشتري نقل ملكية سيارة مستعملة المهلة القانونية عملية شراء السيارات المستعملة استكمال إجراءات نقل الملكية وحدة المرور المختصة نقل قيد المركبة

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